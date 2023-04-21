Рома - Getty Images
21 квітня 2023, 00:47
Рома дотиснула Феєнорд у овертаймах й вийшла до півфіналу Ліги Європи. Здавалося, що голландцям вдасться вийти далі, проте гол Пауло Дибали дозволив італійцям набратися впевненості і створити вольову перемогу.
Команда Жозе Моуріньо другий рік поспіль зіграє у єврокубковому півфіналі. Феєнорд минулого сезону поступився у Лізі конференій саме представнику Риму і зараз знову вилетів від нього ж.
Рома — Феєнорд 4:1
Гол: Спінаццола, 60, Дибала, 89, Ель-Шаараві, 101, Пеллегріні, 109 — Пайшан, 80
Рома: Патрісіу — Спінаццола, Манчіні, Льоренте (Ібаньєс, 72), Смоллінг (Челік, 78), Залевський (Дибала, 73) — Пеллегріні, Вейналдум (Ель-Шаараві, 21, Кумбулла, 106)), Матич, Крістанте — Белотті (Ебрахам, 72)
Феєнорд: Бейлов — Геертрейда, Ганцко, Траунер (Ділросун, 106), Гартман (Лопес, 106) — Шиманський (Педерсен, 91), Віффер, Кокджу — Джаханбахш (Данілу, 74), Хіменес, Ідріссі (Пайшан, 65)
Попередження: Льоренте, Дибала, Ебрахам, Патрісіу — Гартман, Віффер, Хіменес
Вилучення: Хіменес, 120+1