Ліга Європи

Рома дотиснула Феєнорд у овертаймах й вийшла до півфіналу Ліги Європи. Здавалося, що голландцям вдасться вийти далі, проте гол Пауло Дибали дозволив італійцям набратися впевненості і створити вольову перемогу.

Команда Жозе Моуріньо другий рік поспіль зіграє у єврокубковому півфіналі. Феєнорд минулого сезону поступився у Лізі конференій саме представнику Риму і зараз знову вилетів від нього ж.

Рома — Феєнорд 4:1

Гол: Спінаццола, 60, Дибала, 89, Ель-Шаараві, 101, Пеллегріні, 109 — Пайшан, 80

Рома: Патрісіу — Спінаццола, Манчіні, Льоренте (Ібаньєс, 72), Смоллінг (Челік, 78), Залевський (Дибала, 73) — Пеллегріні, Вейналдум (Ель-Шаараві, 21, Кумбулла, 106)), Матич, Крістанте — Белотті (Ебрахам, 72)

Феєнорд: Бейлов — Геертрейда, Ганцко, Траунер (Ділросун, 106), Гартман (Лопес, 106) — Шиманський (Педерсен, 91), Віффер, Кокджу — Джаханбахш (Данілу, 74), Хіменес, Ідріссі (Пайшан, 65)

Попередження: Льоренте, Дибала, Ебрахам, Патрісіу — Гартман, Віффер, Хіменес

Вилучення: Хіменес, 120+1