Ліга Європи

Наставник поділився думками щодо праці у клубі.

Наставник Роми Жозе Моуріньо поділився враженнями від роботи з клубом — цитує тренера Фабріціо Романо.

"Я щасливий тут, у Ромі. Я люблю людей, і я їм подобаюся. Іноді я розчарований, але я впевнений, що тут є куди розвиватися.

Дибала? Можливо, він думає, що може грати в найкращих командах світу, це правильно, але тут він може відчути радість".

Команда португальця з Вічного міста зуміла яскраво переграти Феєнорд у додатковий час після поразки у Роттердамі й вийти до наступної стадії Ліги Європи.