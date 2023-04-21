Ліга Європи

Кривдник Манчестер Юнайтед виграв у номінації.

Нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі став переможцем у номінації "Найкращий гравець тижня" у Лізі Європи.

Марокканський форвард зробив дубль у ворота Манчестер Юнайтед, який допоміг команді пройти у півфінал змагання.

Також на цю нагороду претендували Адам Гложек з Баєру, Адрієн Рабьо з Ювентуса та Неманья Матич з Роми.

Відзначимо, що у півфіналі Ліги Європи Севілья зіграє проти Ювентуса — перший матч 11 травня, а другий — 18 числа.