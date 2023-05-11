Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють туринський Ювентус та андалузька Севілья.

Туринський Ювентус зіграє проти андалузької Севільї на полі Альянц Стедіум у рамках першого півфінального матчу Ліги Європи УЄФА.

Массіміліано Аллегрі, після перемоги над бергамаською Аталантою (2:0), використав із перших хвилин Бонуччі в трійці центральних захисників, тоді як Міретті та Костич повернуться до опорної зони, а Влахович очолить напад.

Хосе Луїс Менділібар, на тлі перемоги над Еспаньйолом (3:2), залучив до стартового складу Баде до центру захисту, тоді як Акунья зіграє зліва в обороні, а Фернандо доповнить опорну зону. Окампос розташується на правому фланзі півзахисту, а Ен-Несірі — на вістрі атаки.

Ювентус: Щесни — Данило, Бонуччі, Алекс Сандро — Куадрадо, Рабьо, Локателлі, Міретті, Костич — Ді Марія — Влахович.

Запасні: Пінсольо, Перін, К’єза, Погба, Мілік, Гатті, Кін, Ругані, Суле, Паредес, Іллінг, Фаджолі.



Севілья: Буну — Навас, Баде, Гудель, Акунья — Фернандо, Ракітич — Окампос, Торрес, Хіль — Ен-Несірі.

Запасні: Дмитрович, Флорес, Монтіель, Теллес, Рекік, Мір, Ламела, Гомес, Буено.



Гра Ювентус — Севілья почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.