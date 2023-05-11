Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Ліги Європи, який пройде 11 травня і розпочнеться о 22:00.

У четвер, 11 травня, туринський Ювентус на своєму полі прийме Севілью у рамках першого півфінального матчу Ліги Європи.

ЮВЕНТУС — СЕВІЛЬЯ

ЧЕТВЕР, 11 ТРАВНЯ, 22:00. АЛЬЯНС СТЕЙДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO.

Протистояння гідне півфіналу Ліги Європи. Ювентус, який вважається чи не головним фаворитом на перемогу, проти Севільї — найтитулованішої команди даного турніру.

Обидві команди потрапили в Лігу Європи, невдало виступивши в Лізі чемпіонів. У Ювентуса був не найскладніший шлях до півфіналу турніру: спочатку туринці пройшли Нант, потім здолали Фрайбург, а у чвертьфіналі переступили через Спортінг.

Тим часом Севілья, яку добряче лихоманить по ходу сезону, пройшла ПСВ, Фенербахче і Манчестер Юнайтед. Як тут не згадати їхні успіхи в Лізі Європи? Окремо хочеться зупинитись на матчах з МЮ. Іспанці в першому поєдинку програвали 0:2, але зуміли зрівняти рахунок. Вдома Севілья розгромила суперника з рахунком 3:0. На фоні цього буде, щонайменше, неправильно записувати Севілью в аутсайдери в протистояннях з Юве.

Напередодні єврокубкового матчу команда Аллегрі на виїзді переграла Аталанту (2:0). Тим часом Севілья позаминулими вихідними черговий раз проявила характер, вирвавши перемогу в матчі з Еспаньйолом (3:2). До речі минулими вихідними в Іспанії не грали матчі чемпіонату через фінал Кубка, тому севільці підходять до поєдинку з туринцями більш свіжими.

Що стосується кадрової ситуації команд, то Юве не зможе розраховувати на Де Шильйо. Своєю чергою, у Севільї лазарет переповнений. Поза грою: Гує, Маркан, Ньязу, Сусо, Хордан.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Сандро — Куадрадо, Фаджолі, Паредес, Рабьо, Костич — Ді Марія, Влахович.

Севілья: Буну — Навас, Баду, Рекік, Акунья — Фернандо, Гудель — Окампос, Ракитич, Гіль — Ен-Насирі.

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