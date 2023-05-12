Перемогу римлянам приніс точний удар Бове.
Рома - Баєр, фото getty images
12 травня 2023, 00:01
Рома в рамках першого півфінального поєдинку Ліги Європи приймала на своєму полі Баєр з Леверкузена та здобула мінімальну перемогу.
Долю зустрічі вирішив точний удар Бове в середині другої половини гри після передачі Теммі Абрагама.
Команда Хабі Алонсо мала час, щоб зрівняти рахунок, проте так й не змогла вразити ворота Руї Патрісіу.
Рома — Баєр 1:0
Гол: Бове, 62
Рома: Руй Патрісіу – Манчіні, Крістанте, Ібаньєс – Челік, Бове (Вейналдум, 76), Матич, Спінаццола – Пеллегріні – Белотті (Дібала, 77), Абрахам
Баєр: Градецькі – Коссуну (Баккер, 36), Та, Тапсоба – Фрімпонг, Паласіос, Андріх (Амірі, 90+3), Інкап'є – Діабі (Адлі, 72), Вірц – Гложек (Азмун, 72)