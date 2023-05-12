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Ювентус — Севілья 1:1
Голи: Гатті, 90+7 — Ен-Несірі, 26

Ювентус: Щесни — Данило, Бонуччі (Гатті, 60), Алекс Сандро — Куадрадо, Рабьо, Локателлі, Міретті (К’єза, 46), Костич (Ілінг, 46) — Ді Марія (Погба, 70) — Влахович (Мілік, 61).

Севілья: Буну — Навас, Баде, Гудель, Акунья — Фернандо, Ракітич — Окампос (Монтіель, 34), Торрес (Гомес, 73), Хіль — Ен-Несірі.

Попередження: Рабьо, Локателлі, К’єза — Ракітич, Хіль, Баде, Ламела