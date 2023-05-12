Ліга Європи

Гольовий пас Погба на останніх секундах допоміг Ювентусу врятувати домашній матч проти Севільї

Колектив Массіміліано Аллегрі не зміг повністю скористатись перевагою рідних трибун, а вже за тиждень муситиме грати в пеклі на Рамон Санчес Пісхуан.

Ювентус — Севілья, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ювентус — Севілья 1:1

Голи: Гатті, 90+7 — Ен-Несірі, 26



Ювентус: Щесни — Данило, Бонуччі (Гатті, 60), Алекс Сандро — Куадрадо, Рабьо, Локателлі, Міретті (К’єза, 46), Костич (Ілінг, 46) — Ді Марія (Погба, 70) — Влахович (Мілік, 61).



Севілья: Буну — Навас, Баде, Гудель, Акунья — Фернандо, Ракітич — Окампос (Монтіель, 34), Торрес (Гомес, 73), Хіль — Ен-Несірі.



Попередження: Рабьо, Локателлі, К’єза — Ракітич, Хіль, Баде, Ламела