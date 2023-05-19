Ліга Європи

Команда Моурінью зіграє в вирішальному матчі.

Рома в рамках поєдинку-відповіді півфіналу Ліги Європи грала на виїзді проти Баєра та здобула нічийний результат.

Команди за дев'яносто хвилин ігрового часу так і не змогли відкрити рахунок, хоча леверкузенці мали суттєву перевагу.

Жозе Моурінью у свому традиційному стилі втримав нічийний результат, якого в купі з перемогою в першій грі вистачило для проходу далі.

Зазначимо, що в минулому сезоні Жозе Моурінью вивів Рому в фінал Ліги конференцій.

Баєр — Рома 0:0 (перший матч — 0:1)

Баєр: Градецькі – Тапсоба, Та (Амірі, 86), Інкап'є – Фрімпонг, Демірбай, Паласіос (Гложек, 80), Баккер (Адлі, 73) – Діабі, Віртц – Азмун

Рома: Руй Патрісіу – Манчіні, Крістанте, Ібаньєс – Челік (Смоллінг, 78), Бове, Матич, Пеллегріні, Спінаццола (Залевський, 34) – Абрагам, Белотті (Вейналдум, 46)