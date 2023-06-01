Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 31 травня 2023 року, 22:00.

У рамках фінального поєдинку Ліги Європи УЄФА-2022/23 андалузька Севілья напередодні обіграла італійську Рому.

Команди Хосе Луїса Менділібара та Жозе Моурінью вирішили грати в дуже обережний футбол від самого початку, проте гол Пауло Дібали у заключній фазі першого тайму порушив свій спокій.

"Нервіонці" були змушені відіграватись і впорались із цим завданням уже на початку другої половини гри, після чого колективи довели зустрічі до овертаймів.

Жодного ризику за більше 40 хвилин додаткового часу від команд ми так само не спостерігали, після чого почалась серія пенальті, у якій двом центральним захисника римлян, Джанлуці Манчіні та Роджеру Ібаньєсу, відверто не пощастило.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Рома в Лізі Європи УЄФА:

Севілья — Рома 1:1 (4:1 – пен.)

Голи: Манчіні, 55 (авт.) — Дібала, 35

Севілья: Буну — Навас (Монтіель, 94), Баде, Гудель (Маркао, 120+7), Теллес (Рекік, 95) — Фернандо (Жордан, 120+8), Ракітич — Окампос, Торрес (Сусо, 46), Хіль (Ламела, 46) — Ен-Несірі.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Челік (Залевські, 92), Крістанте, Матич (Бове, 120), Спінаццола (Льоренте, 106) — Пеллегріні (Ель Шаараві, 106) — Дібала (Вейналдум, 68), Абрагам (Белотті. 75).

Попередження: Мір (не на полі), Ракітич, Ламела, Жордан (не на полі), Окампос — Матич, Пеллегріні, Манчіні, Крістанте, Челік, Залевські.