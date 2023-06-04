Ліга Європи

Футболіст Севільї отримав свою заслужену нагороду.

Зовсім нещодавно Севілья завершила свій приголомшливий рух у сезоні, вигравши Лігу Європи в рекордний сьомий раз після перемоги над Ромою в серії пенальті в Будапешті.

Севілья була фантастичною в змаганнях, раніше під керівництвом Хорхе Сампаолі та ще більше після Хосе Луїса Менділібара. Досвід допоміг їм досягти успіху, кілька гравців багато років перебували на найвищому рівні.

Хесус Навас є чудовим прикладом цього, і капітан Севільї був визнаний найкращим гравцем Ліги Європи сезону-2022/23, серйозно допоміг "Лос Нервіоненсес" отримати трофей.

Навас також був одним із чотирьох гравців Севільї, яких включили до команди цього сезону, разом із 37-річним правим захисником також були номіновані Яссін Буну, Маркос Акунья та Іван Ракітіч.

Успіх у Лізі Європи здавався малоймовірним для Севільї на початку сезону, але вони зробили це, перемігши Ювентус, Манчестер Юнайтед і Рому на шляху до свого традиційного трофею, і Навас був у центрі цього.