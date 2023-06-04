Ліга Європи

До вашої уваги команда з найкращих гравців у Лізі Європи-2022/23.

Черговий розіграш Ліги Європи завершився тріумфом Севільї, яка у фінальному поєдинку обіграла Рому за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Офіційна пресслужба турніру в рамках підбиття підсумків опублікувала свою символічну збірну сезону-2022/22 у рамках другого за престижністю єврокубку.

Команда сезону-2022/23 у Лізі Європи:

Нагадаємо, що найкращим гравцем сезону в Лізі Європи було визнано Хесуса Наваса з Севільї.