До вашої уваги команда з найкращих гравців у Лізі Європи-2022/23.
Севілья - переможець Ліги Європи-2022/23
04 червня 2023, 22:05
Черговий розіграш Ліги Європи завершився тріумфом Севільї, яка у фінальному поєдинку обіграла Рому за підсумками післяматчевої серії пенальті.
Офіційна пресслужба турніру в рамках підбиття підсумків опублікувала свою символічну збірну сезону-2022/22 у рамках другого за престижністю єврокубку.
Команда сезону-2022/23 у Лізі Європи:
Нагадаємо, що найкращим гравцем сезону в Лізі Європи було визнано Хесуса Наваса з Севільї.