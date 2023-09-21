В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті H відбулись два поєдинки.

Леверкузенський Баєр приймав на своєму полі шведський Гекен та здобув розгромну перемогу з рахунком 4:0. Цей результат дозволив впевнено очолити турнірну таблицю групи.

В іншому матчі квартету Карабах в Баку приймав Молде та здобув мінімальну перемогу завдяки точному удару Леандру Андраде.

ГРУПА H
1 Баєр Леверкузен 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Карабах 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Молде 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Гекен 1 0 0 1 0 4 -4 0
 

Баєр - Гекен 4:0
Голи: Вірц, 10, Адлі, 16, Боніфейс, 66, Гофманн, 70

Карабах — Молде 1:0
Гол: Андраде, 56