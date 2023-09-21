Пропонуємо вашій увазі результати матчів другого за силою єврокубка.
Радощі гравців Баєра, getty images
21 вересня 2023, 21:50
В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи у квартеті H відбулись два поєдинки.
Леверкузенський Баєр приймав на своєму полі шведський Гекен та здобув розгромну перемогу з рахунком 4:0. Цей результат дозволив впевнено очолити турнірну таблицю групи.
В іншому матчі квартету Карабах в Баку приймав Молде та здобув мінімальну перемогу завдяки точному удару Леандру Андраде.
|ГРУПА H
|1
|
|Баєр Леверкузен
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|
|Карабах
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|
|Молде
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|
|Гекен
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
Баєр - Гекен 4:0
Голи: Вірц, 10, Адлі, 16, Боніфейс, 66, Гофманн, 70
Карабах — Молде 1:0
Гол: Андраде, 56