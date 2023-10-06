Ліга Європи

Завершились два матчі другого за силою єврокубкового турніру.

В рамках другого туру групового етапу у квартеті H відбулись дві зустрічі: Баєр грав на виїзді проти Молде, а Гекен приймав Карабах.

Леверкузенці у своєму матчі дуже швидко отримали перевагу у два м'ячі завдяки голам Фрімпонга та Телли на 14 та 18 хвилині відповідні.

Команда Хабі Алонсо намагалась без нервів довести гру до завершення, проте пропустила на 87 хвилині, втім, на більше супротивник виявився не спроможним.

В іншому матчі Карабах мінімально обіграв Гекен завдяки точному пострілу Жуніньйо в середині другого тайму.

ГРУПА H 1 Баєр Леверкузен 2 2 0 0 6 1 5 6 2 Карабах 2 2 0 0 2 0 2 6 3 Молде 2 0 0 2 1 3 -2 0 4 Гекен 2 0 0 2 0 5 -5 0

Молде — Баєр 1:2

Голи: Брейвік, 87 — Фрімпонг, 14, Телла, 18

Гекен — Карабах 0:1

Гол: Жуніньйо, 70