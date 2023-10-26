Ліга Європи

Український півзахисник Ракува в ексклюзивному коментарі для Football.ua висловився про нічию з лісабонським Спортінгом у матчі Ліги Європи.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи польський Ракув зіграв унічию з лісабонським Спортінгом у квартеті D (1:1), при цьому асистом відзначився український півзахисник Владислав Кочергін.

Після цього протистояння 27-річний вінгер Ракува поділився враженнями від гри та результату матчу зі Спортінгом в ексклюзивному коментарі для Football.ua.

"До вилучення в суперника ми дуже добре виходили з-під пресингу суперника, але після цієї червоної пропустили такий гол зі стандарту, після чого у Спортінга додалося сил, а ми трохи втратили наш ритм. Було важко реалізувати ті напрацювання, які ми тренували перед матчем. Можливо, це трохи надломило нашу команду.

Втім, під час перерви тренерський штаб підказав нам, як правильно розкривати оборону суперника. Забили гол — могли забити більше, але це все ж перші наші очки у Лізі Європи. Звісно, що трохи залишився осад, оскільки ми могли перемогти... Але Спортінг також дуже хороша команда з хорошими футболістами, тому задовольняємося нічиєю.

Поганий стан газону? Я з цим погоджуюся. Було слизько, навіть граючи у бутсах із залізними шипами, проте маємо те, що маємо.

У нас ще є три матчі, і тренерський штаб сказав, що кожного з наших суперників можна обіграти. Просто треба докласти максимум зусиль, і виходити на кожен поєдинок Ліги Європи з бажанням перемагати", — сказав Владислав Кочергін у коментарі для журналіста Football.ua Романа Котляра.

У поточному сезоні Владислав Кочергін провів за Ракув 22 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.