Ліга Європи

Завершилися два поєдинки 4-го туру Ліги Європи.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі F відбулися два матчі.

Вільярреал створив камбек проти непоступливого Маккабі з Хайфи. В першому таймі Ману Трігерос не реалізував пенальті, проте два асисти від Альберто Морено дозволили здобути вольову перемогу.

Маккабі Хайфа — Вільярреал — 1:2

Голи: Сек, 32 — Баена, 83, Серлот, 87

Вільярреал: Рейна — Альтміра, Манді, Габбія, Морено — Ахомаш (Піно, 66), Трігерос (Капу, 80), Комесанья (Паскуаль, 46), Терратс (Парехо, 66) — Бреретон (Баена, 66), Серлот

На 38-ій хвилині Ману Трігерос не реалізував пенальті (воротар)

Попередження: Шиміч, Рефаелов, Шоу — Серлот, Альтміра, Морено

Ренн переграв Панатінаїкос навіть не дивлячись на червону картку вже в першому таймі. В середину другої половини зустрічі вдалося забити двічі за невеликий проміжок та здобути перемогу.

Ренн — Панатінаїкос — 3:1

Голи: Рідер, 9, Салах, 65, Бла, 70, пенальті — Йоаннідіс, 34, пенальті

Попередження: Буріжо, Ву, Сантамарія — Ваггіанідіс, Перес

Видалення: Белосян