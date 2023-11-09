Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Дешама достроково вийшла на Євро-2024.

Тренерський штаб збірної Франції на чолі Дідьє Дешама назвав склад на відбіркові матчі до Євро-2024 у листопаді. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

У список "обраних" потрапило 23 футболіста, в тому числі 17-річний дебютант Воррен Заїр-Емері з ПСЖ.

Воротарі: Альфонс Ареоля (Вест Хем), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ланс)

Захисники: Жонатан Клос (Марсель), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жюль Кюнде (Барселона), Жан-Клер Тодібо (Ніцца), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія)

Півзахисники: Едуардо Камавінга (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Бубакар Камара (Астон Вілла), Адрієн Рабьо (Ювентус), Воррен Заір-Емері (ПСЖ)

Нападники: Кінгслі Коман (Баварія), Олів'є Жиру (Мілан), Антуан Грізманн (Атлетіко), Маркюз Тюрам (Інтер), Рандаль Коло-Муані, Усман Дембеле, Кіліан Мбаппе (всі — ПСЖ).

Збірна Франції проведе два матчі кваліфікації Євро-2024 – проти збірних Гібралтару (18 листопада) та Греції (21 листопада). Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.