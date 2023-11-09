Ліга Європи
09 листопада 2023, 21:48
Тулуза в матчі з видовищним фіналом призупинила ходу Ліверпуля до плей-оф Ліги Європи
Французький колектив, хоча й вважався аутсайдером протистояння, провів надзвичайно потужний матч.
Тулуза — Ліверпуль, Getty Images
09 листопада 2023, 21:48
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Тулуза — Ліверпуль 3:2
Голи: Деннум, 36, Даллінга, 58, Магрі, 76 — Кассерес, 74 (авт.), Жота, 89
Тулуза: Рест — Деслер, Діарра, Ніколаїсен, Кошта, Суасо — Кассерес, С’єрро — Шмід (Макгрі, 70) — Деннум (Камансі, 81), Даллінга (Сесар, 88).
Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Кванса, Матіп, Цимікас (Собослаї, 46) — А. Мак Аллістер, Ендо (Александер-Арнольд, 46), Елліотт — Доак (Салах, 46), Гакпо (Нуньєс, 73), Діас (Жота, 81).
Попередження: Шмідт, Камансі, Рест — Ендо, Нуньєс