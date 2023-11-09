Ліга Європи

Німецький фахівець не шукає виправдань.

У рамках четвертого туру групового раунду Ліги Європи, Ліверпуль несподівано поступився французькій Тулузі (2:3). Після матчу, коментар стосовно гри дав головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп. Його слова наводить офіційний сайт англійського клубу.

"Поразка абсолютно заслужена. Суперник виграв майже всі ключові єдиноборства. Ситуацій, у яких ми мали виграти боротьбу за м'яч, але не зробили цього, було надто багато. До того ж, ми як мінімум двічі подарували м'яч, в одному випадку був гол, у другому – ще один, але не пам'ятаю, зарахували його чи ні. У випадку з третім голом була контратака, остання лінія розташувалася надто глибоко. З погляду оборони ми зіграли недостатньо добре.

Коли пропускаєш три голи, потрібно багато забивати для перемоги і ми майже зуміли набрати один пункт. Гра від цього краще б не стала, але краще стало б наше становище в таблиці. Але доводиться прийняти те, що є. Все заслужено.

Як на мене, Мак Аллістер не грав рукою, але як я можу вирішувати такі питання? М'яч потрапив у груди і я не бачив, щоб потім він зачепив руку. Можливо, судді бачили інші кадри, не ті, що я. При цьому я чув, що, можливо, ми мали бити пенальті в іншій ситуації.

В цілому, мене більше турбує наша гра, я хотів би, щоб ми зіграли краще. Це наша головна проблема сьогодні. Потрібно було грати набагато агресивніше", — заявив Клопп.