Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги Європи.
Спортінг (Лісабон) - Ракув, Getty Images
10 листопада 2023, 00:33
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі D відбулися два матчі — італійська Аталанта приймала австрійський Штурм, а польський Ракув гостював у португальського Спортінга (Лісабон).
У матчі-відповіді Аталанта хоч і мінімально, але все ж зуміла переграти Штурм.
Аталанта — Штурм 1:0
Гол: Джимсіті, 50
Попередження: Горенц Станкович, 45+2, Шнегг, 81
Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста (Гатебур, 46), де Рон, Едерсон, Баккер (Гольм, 89) — Копмейнерс (міранчук, 86), Лукман (Пашалич, 62) — Скамакка (Муріель, 62)
Раннє вилучення Раковіцана допомогло Спортінгу здобути 3 очки. Український півзахисник польського клубу Владислав Кочергін провів на полі 62 хвилини, перш ніж був замінений.
Спортінг (Лісабон) — Ракув 2:1
Голи: Гонсалвеш, 14, 52 (обидва — пен.) — Рундич, 71
Попередження: Інасіу, 29, Паулінью, 85 — Цебуля, 90+3
Вилучення: Раковіцан, 12
Спортінг: Адан — Сен-Жюст (Діоманде, 70), Коатес, Інасіу (Райс, 56) — Ешгаю (Фреснеда, 56), Гонсалвеш (Г'юльманд, 56), Браганса, Сантуш — Едвардс (Т. Феррейра, 70), Паулінью, Трінкау