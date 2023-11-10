Ліга Європи

Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги Європи.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі D відбулися два матчі — італійська Аталанта приймала австрійський Штурм, а польський Ракув гостював у португальського Спортінга (Лісабон).

У матчі-відповіді Аталанта хоч і мінімально, але все ж зуміла переграти Штурм.

Аталанта — Штурм 1:0

Гол: Джимсіті, 50

Попередження: Горенц Станкович, 45+2, Шнегг, 81

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста (Гатебур, 46), де Рон, Едерсон, Баккер (Гольм, 89) — Копмейнерс (міранчук, 86), Лукман (Пашалич, 62) — Скамакка (Муріель, 62)