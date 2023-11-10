Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги Європи.
Карабах - Баєр, Getty Images
10 листопада 2023, 00:44
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі Н відбулися два матчі — азербайджанський Карабах приймав німецький Баєр, а норвезький Молде гостював у норвезького Гекена.
Гол Боніфаса з пенальті подарував леверкузенцям мінімальну перемогу наприкінці зустрічі з Карабахом.
Карабах — Баєр 0:1
Гол: Боніфас, 90+4 (пен.)
Попередження: Медіна, 25, Вешович, 35, Гугешашвілі, 90+3, Байрамов, 90+7 — Вірц, 68, Гофманн, 69, Джака, 69
Баєр: Коварж - Станішич, Та, Інкап'є - Телла (Фрімпонг, 61), Джака, Андріх, Грімальдо - Адлі (Гофманн, 61), Вірц (Гложек, 90+7) - Боніфас
Молде вдруге майже без проблем здолав Гекен, який досі йде з нулем у графі очок.
Гекен — Молде 1:3
Голи: Грстич, 65 — Гульбрандсен, 16, Еріксен, 24, 86
Попередження: Ромео, 51, Густафссон, 90+4