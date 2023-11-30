Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють Ліверпуль та австрійський ЛАСК.

Англійський Ліверпуль та австрійський ЛАСК зіграють поміж собою на Енфілді в рамках п'ятого туру Ліги Європи УЄФА.

Юрген Клопп, після нічиєї проти Манчестер Сіті (1:1), залучив до стартового складу Келлегера в рамку воріт, тоді як Гомес, Кванса та Конате долучаться до лінії оборони, а Гравенберх, Ендо та Елліотт утворять трикутник у центрі поля, тоді як Гакпо та Діас повернуться до атаки.

Томас Загедер, у порівнянні з першою грою (1:3), використав із перших хвилин Таловєрова до трійки центральних захисників, тоді як Стойкович, Любич та Белло гратимуть у центральній лінії, а Усор долучиться до пари нападників.

Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Кванса, Конате, Цимікас — Гравенберх, Ендо, Елліотт — Салах, Гакпо, Діас.

Запасні: Піталуга, ван Дейк, Собослаї, Нуньєс, А. Мак Аллістер, Джонс, Матіп, Чемберс, Гордон, Доак, Александер-Арнольд, Бредлі.



ЛАСК: Лаваль — Цірайс, Андраде, Таловєров — Стойкович, Горват, Любич, Белло — Жуль — Усор, Любичич.

Запасні: Зібенгандль, Реннер, Коне, Балич, Йовичич, Мустафа, Гафель, Ба, Гойгінгер, Флекер, Лукенедер, Дарбо.



Гра Ліверпуль — ЛАСК почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.