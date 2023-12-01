У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи у групі Н відбулися два матчі — Гекен грав із Баєром, Мольде проти Карабаха. 

Баєр переграв Гекен у виїзному матчі. Досягнути результату вдалося за рахунок двох асистів Йосипа Станішича. 

Гекен — Баєр 0:2 

Голи: Боніфейс, 14, Шик, 74 

Баєр: Коварж — Станішич, Тапсоба, Та (Коссуну, 80), Інкап'є — Пуерта (Аурір, 88), Андріх — Телла (Шик, 64), Гложек (Гофманн, 80), Адлі — Боніфейс (Мбамба, 46) 

Попередження: Боніфейс 

Мольде зіграв внічию із непоступливим Карабахом. Господарі зуміли забити двічі на вирішальному етапі матчу, проте гостям вдалося відігратися. 
Мольде — Карабах 2:2 
Голи: Еріксен, 82, 87 — Жуніньйо, 12, Мустафадзе, 90 
Попередження: Гродем, Ловік, Ейкрем — Андраде, Медіна, Джіджа 