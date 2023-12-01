Завершилися два поєдинки 5-го туру Ліги Європи.
Гекен - Баєр - Getty Images
01 грудня 2023, 00:16
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи у групі Н відбулися два матчі — Гекен грав із Баєром, Мольде проти Карабаха.
Баєр переграв Гекен у виїзному матчі. Досягнути результату вдалося за рахунок двох асистів Йосипа Станішича.
Гекен — Баєр 0:2
Голи: Боніфейс, 14, Шик, 74
Баєр: Коварж — Станішич, Тапсоба, Та (Коссуну, 80), Інкап'є — Пуерта (Аурір, 88), Андріх — Телла (Шик, 64), Гложек (Гофманн, 80), Адлі — Боніфейс (Мбамба, 46)
Попередження: Боніфейс
Мольде зіграв внічию із непоступливим Карабахом. Господарі зуміли забити двічі на вирішальному етапі матчу, проте гостям вдалося відігратися.
Мольде — Карабах 2:2
Голи: Еріксен, 82, 87 — Жуніньйо, 12, Мустафадзе, 90
Попередження: Гродем, Ловік, Ейкрем — Андраде, Медіна, Джіджа