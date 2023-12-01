Ліга Європи
01 грудня 2023, 00:00
Ліверпуль разгромив ЛАСК із Таловєровим та достроково виграв групу E
Команда Юргена Клоппа забронювала собі місце в 1/8 фіналу міжнародного турніру на весну наступного року.
Ліверпуль — ЛАСК, Getty Images
01 грудня 2023, 00:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — ЛАСК 4:0
Голи: Діас, 12, Гакпо, 15, Салах, 51 (пен.), Гакпо, 90+2
Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Кванса, Конате (Александер-Арнольд, 56), Цимікас (Чемберс, 82) — Гравенберх (Бредлі, 82), Ендо, Елліотт — Салах (Джонс, 56), Гакпо, Діас (Нуньєс, 56).
ЛАСК: Лаваль — Цірайс, Андраде, Таловєров (Гафель, 61) — Стойкович (Флекер, 61), Горват, Любич, Белло (Реннер, 61) — Жуль — Усор, Любичич (Мустафа, 61, Коне, 75).
Попередження: Таловєров