Нульова нічия на Естадіо де ла Кераміка.
Вільярреал - Маккабі Хайфа, getty images
06 грудня 2023, 23:54
У рамках перенесеного матчу третього туру Ліги Європи Вільярреал приймав на своєму полі Маккабі Хайфа.
Команди не змогли реалізувати свої моменту в цьому протистоянні, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Перед останнім туром Маккабі Хайфа зберігає шанси на третю сходинку в турнірній таблиці групи F, яка дозволить кваліфікуватися до плей-оф Ліги конференцій.
Вільярреал — Маккабі Хайфа 0:0