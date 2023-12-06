Ліга Європи

Нульова нічия на Естадіо де ла Кераміка.

У рамках перенесеного матчу третього туру Ліги Європи Вільярреал приймав на своєму полі Маккабі Хайфа.

Команди не змогли реалізувати свої моменту в цьому протистоянні, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Перед останнім туром Маккабі Хайфа зберігає шанси на третю сходинку в турнірній таблиці групи F, яка дозволить кваліфікуватися до плей-оф Ліги конференцій.

Вільярреал — Маккабі Хайфа 0:0