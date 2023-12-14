Ліга Європи

У плей-оф пройшли Баєр та Карабах, а Молде вирушив до Ліги конференцій.

Завершилися поєдинки заключного туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися команди, які забезпечили єврокубкову весну з квартету Н.

У першій грі леверкузенський Баєр на своєму полі розгромив шведський Молде з рахунком 5:1. Перемогу "аптекарям" принесли забиті м'ячі Шика, Тапсоби, Гложека та Мбамба, а ще один гол записаний як автогол Еллінгсена. У складі шведів відзначився Кітолано.

Баєр — Молде 5:1

Голи: Шик, 6, Тапсоба, 22, Еллінгсен, 25 (автогол), Гложек, 60, Мбамба, 70 — Кітолано, 76.

У другій зустрічі Карабах обіграв Гекен із рахунком 2:1. Азербайджанська команда відкрила рахунок на першій хвилині зусиллями Андраде, а потім наприкінці першого тайму перевагу подвоїв Бензія. Гекен зміг забити лише один м'яч зусиллями Хусейнова, який зрізав м'яч у свої ворота, коли господарі поля грали у меншості.

Карабах - Гекен 2:1

Голи: Андраде, 1, Бензія, 45+4 — Хусейнов, 90+4.

Вилучення: Вешович, 56 (пряма червона картка).

Таким чином, Баєр і Карабах посіли перше та друге місця відповідно і пройшли до плей-оф Ліги Європи, а Молде вирушив до Ліги конференцій з третьої позиції.