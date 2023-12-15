Ліга Європи

"Гірники" зіграють проти однієї з команд, яка посіла друге місце у своїй групі у другому за значимістю єврокубковому турнірі.

Завершився груповий етап Ліги Європи та визначились команди, які зіграють у 1/16 фіналу.

Ті учасники, які посіли друге місце у групі Ліги Європи, зіграють проти колективів, які фінішували третіми у групі Ліги чемпіонів.

Таким чином, Шахтар у 1/16 фіналу Ліги Європи може зіграти проти Фрайбурга, Марселя, Спортінга Лісабона, Карабаха, Роми, Ренна, Тулузи чи Спарти Праги.

Нагадаємо, що Шахтар поступився Порту в шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів, в результаті чого вирушив до 1/16 Ліги Європи.