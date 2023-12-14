Ліга конференцій

Зоря розгромила Брєйдаблік та яскраво залишила єврокубки

Колектив Юрія Коваля ефектно завершив 2023 рік для українських клубів.

Зоря — Брєйдаблік, фото ФК Зоря Луганськ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Зоря — Брєйдаблік 4:0

Голи: Герреро, 2, Мумінович, 11 (авт.), Мічін, 19, Горбач, 76



Зоря: Сапутін (Жилкін, 90+1) — Боль (Алефіренко, 82), Батагов, Джордан, Снурніцин — Мишньов (Нагнойний, 68), Чурко — Антюх (Бугай, 82), Мічін (Жан Клод, 68), Горбач — Герреро.



Брєйдаблік: А. Ейнарссон — Єоман (Крістінссон, 46), Мумінович, Маргейрссон, Інгварссон — Гюннлейгссон, А. Сігурдарсон (Адальстейнссон, 82), Лудвікссон (Сігурйонссон, 88) — В. Ейнарссон (Глінссон, 82), Сванторссон, Стейндорссон (Велер, 87).



Попередження: Боль, Батагов, Антюх, Чурко, Джордан — Маргейрссон, Крістінссон, Мумінович