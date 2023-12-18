Ліга Європи

Football.ua проводить опитування серед читачів, щоб оцінити шанси "гірників" на успіх в стикових матчах ЛЄ.

Напередодні відбулася церемонія жеребкування стикових матчів Ліги Європи, за підсумками якої донецьким Шахтар дізнався свого суперника.

Команда Маріно Пушича весною зіграє про Марселя, який є представником французької Ліги 1.

Редакція Football.ua проводить опитування серед своїх читачів, щоб оцінити шанси "гірників" на потенційний успіх щодо проходу до наступної стадії плей-оф Ліги Європи.

Нагадаємо, стикові матчі Ліги Європи відбудуться 15 та 22 лютого 2024 року. Перша зустріч для "гірників" проходитиме вдома.