Відбулось жеребкування першого раунду плей-оф Ліги Європи.
Шахтар, фото - Шахтар
18 грудня 2023, 14:20
У понеділок, 18-го грудня, відбулося жеребкування раунду 1/16- фіналу Ліги Європи. У процедурі взяли участь 16 клубів, які були розділені на дві групи по вісім команд.
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Перша група — це команди, які посіли другі місця групового раунду Ліги Європи. Друга група — треті місця групового раунду Ліги чемпіонів. Однією з таких команд був Шахтар, який посів третє місце у квартеті ЛЧ з Барселоною, Порту та Антверпеном.
В 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє з Марселем.
Перший матч відбудеться 15 лютого 2024 року, матч-відповідь — 22 лютого.