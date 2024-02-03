Ліга Європи

Уже зовсім скоро поновляються єврокубкові змагання.

За підсумка осінньої частини Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар посів третє місце в групі з каталонською Барселоною, португальським Порту та бельгійським Антверпеном, тому навесні гратиме в попередньому раунді плей-оф Ліги Європи.

Суперником "гірників" за цією стадією змагань під час жеребкування став французький Марсель.

До першої зустрічі поміж командами залишається менше двох тижнів, тож українські чемпіони оголосили перелік із 30 виконавців, які матимуть можливість зіграти в їхньому складі в наступних єврокубкових матчах.

Заявка Шахтаря на Лігу Європи:

Воротарі: 1. Артур Рудько, 31. Дмитро Різник, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовський*;

Захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азарові, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо, 25. Новатус Міроші, 26. Юхим Конопля, 32. Едуард Козік*, 44. Ярослав Ракіцький;

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков*, 11. Олександр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 29. Єгор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевін, 39. Невертон, 77. Віктор Цуканов*;

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Данило Сікан, 18. Кевін Келсі.

Гравці з позначкою "*" заявлені за списком Б.

Перший матч поміж Шахтарем та Марселем відбудеться 15 лютого, тоді як матч-відповідь — 22 лютого.