Ліга Європи

Дженнаро Гаттузо взяв на гру з "гірниками" 19 футболістів.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар прийматиме у Гамбурзі марсельський Олімпік у номінально домашньому поєдинку.

Пресслужба клубу французької Ліги 1 оголосила список із 19 футболістів, які можуть взяти участь у майбутній зустрічі з "гірниками".

ЗАЯВКА МАРСЕЛЯ НА ПЕРШИЙ МАТЧ ІЗ ШАХТАРЕМ

Воротарі: Пау Лопес, Рубен Бланко, Сімон Нґапандуанбю

Захисники: Леонардо Балерді, Жонатан Клос, Емран Соґло, Самюель Жиго, Шансель Мбемба, Бамо Меїте, Кантен Мерлен

Півзахисники: Амін Аріт, Аззедін Унаї, Жоффре Кондоґбіа, Александр Тункаді

Нападники: Хоакін Корреа, Луїс Енріке Ліма, Іліман Ндіає, П'єр-Емерік Обамеянг, Фаріс Мумбанья

Відзначимо, що тренерський штаб Дженнаро Гаттузо не зможе розраховувати на центрального півзахисника Жордана Верету через травму.

Матч Марсель — Шахтар відбудеться в четвер, 15 лютого, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.