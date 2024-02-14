Дженнаро Гаттузо взяв на гру з "гірниками" 19 футболістів.
Гравці Марселя, Getty Images
14 лютого 2024, 21:59
У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар прийматиме у Гамбурзі марсельський Олімпік у номінально домашньому поєдинку.
Пресслужба клубу французької Ліги 1 оголосила список із 19 футболістів, які можуть взяти участь у майбутній зустрічі з "гірниками".
ЗАЯВКА МАРСЕЛЯ НА ПЕРШИЙ МАТЧ ІЗ ШАХТАРЕМ
Воротарі: Пау Лопес, Рубен Бланко, Сімон Нґапандуанбю
Захисники: Леонардо Балерді, Жонатан Клос, Емран Соґло, Самюель Жиго, Шансель Мбемба, Бамо Меїте, Кантен Мерлен
Півзахисники: Амін Аріт, Аззедін Унаї, Жоффре Кондоґбіа, Александр Тункаді
Нападники: Хоакін Корреа, Луїс Енріке Ліма, Іліман Ндіає, П'єр-Емерік Обамеянг, Фаріс Мумбанья
Відзначимо, що тренерський штаб Дженнаро Гаттузо не зможе розраховувати на центрального півзахисника Жордана Верету через травму.
Матч Марсель — Шахтар відбудеться в четвер, 15 лютого, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.