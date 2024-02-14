Ліга Європи

Тренер розповів щодо матчу у Лізі Європи.

Даніеле Де Россі розповів щодо виступів Роми до матчу з Феєнордом - повідомляє офіційний сайт клубу.

"Я багато вивчав Рому Жозе Моурінью. У Європі вони досягли чудових результатів і двічі виходили у фінал єврокубків протягом двох сезонів поспіль.

Тому кожен тренер має своє бачення, свої вподобання. Тренер зробить інший внесок. Феєнорд? Це команда, яка вміє грати у футбол, я дуже поважаю їх. У них дуже хороші вінгери з хорошим темпом. Я очікую важкої гри".

Рома зіграє з Феєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи, матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.