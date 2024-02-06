Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 5 лютого 2024 року, 21:45.
Рома - Кальярі, Getty Images
06 лютого 2024, 07:50
Рома у поєдинку 23 туру італійської Серії А на своєму полі розгромила Кальярі (4:0).
Перемогу команді Даніеле Де Россі принесли забиті м'ячі у виконанні Пеллегріні, Хюйсена, а також Дібали, який оформив дубль, забивши один із голів з пенальті.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Кальярі в 23 турі італійської Серії A-2023/24:
Рома — Кальярі 4:0
Голи: Пеллегріні 2, Дібала 23, 51 (з пенальті), Хюйсен 59.
Рома: Патрісіу, Карсдорп, Манчіні, Льоренте (Хюйсен 55), Анхеліньо (Р. Крістенсен 58), Крістанте, Паредес, Лоренцо Пеллегріні (Бове 55), Дібала (Бальданці 74), Ель-Шаараві (Залевськи 55), Лукаку.
Кальярі: Скуффет, Доссена (Віола 62), Міна (Вітеска 67), Оберт, Дзаппа, Праті (Гаетано 62), Макумбу, Нандес (Ді Пардо 75), Ацці (Лувумбо 62), Лападула, Петанья.
Попередження: Паредес — Нандес.