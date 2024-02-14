Ліга Європи

Керманич Шахтаря висловився про майбутній матч із Марселем в плей-оф Ліги Європи.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар прийматиме у Гамбурзі марсельський Олімпік у номінально домашньому поєдинку через триваючу війну в Україні на тлі російського повномасштабного вторгнення.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився очікуваннями напередодні цього протистояння з представником французької Ліги 1, відповівши на низку питань під час передматчової прессконференції.

"Так, у грі завжди є різниця, коли ти очолюєш команду посеред сезону. За короткий період команда грає багато важливих матчів, а потім у тебе є достатньо часу, щоб підготуватися до наступних поєдинків. За цей місяць я доклав багато зусиль, щоб вивести команду на певний рівень, над яким, на мою думку, ми повинні працювати більше, і в нас є на це час. Вважаю, що один місяць спільної роботи – це хороший період для кожного тренера, особливо в нашій ситуації. І це було також необхідно не тільки щоб покращити нашу фізичну форму, а й для тактичних аспектів з м’ячем і без нього.

Тож ми дуже наполегливо працювали, і я задоволений тим, що я бачив на сьогодні. Але водночас дуже важко сказати, на якому ми зараз рівні, тому що опозиція з боку суперників у міжсезоння було не такою, на яку можна очікувати від таких серйозних команд, як Марсель. Тому мене теж цікавить завтрашній день – на якому ми дійсно рівні наразі. Ви можете назвати мінусом те, що ми майже два місяці не грали офіційних матчів, але водночас ми голодні до гри та хочемо знову змагатися.

Звісно, я можу дещо розповісти про наші сильні й слабкі сторони, але я цього не робитиму. У нас є ті й інші, як у всіх команд, – у кого їх немає? Під час поєдинків головне – скористатися своїми перевагами, а не недоліками, і ми, авжеж, намагатимемося це зробити. І щодо другої частини вашого запитання: у нас дуже молодий склад, це правда, але це дуже талановиті амбіційні гравці, які хочуть розвиватися та дуже тяжко працювати. І, чесно кажучи, я ніколи не дивлюся на національність, я дивлюся тільки на характер та якості футболістів і на те, хто може нам у певний момент допомогти здобути перемогу. Так, дійсно, у нас більшість гравців з України – молоді талановиті футболісти, які мають підтримку двох чи трьох досвідчених гравців – і це добре також і для розвитку українського футболу в цілому. Саме тому я тут – щоб сприяти цьому розвитку та конкурувати на рівні Європи разом з цими гравцями. І це мені дуже подобається.

Чи задоволений трансферною кампанією Шахтаря взимку? Усі знають, що в нас дуже складна ситуація – більш складна, ніж в інших клубів, через події в країні. Люди дуже тяжко працюють, щоб підтримати мене і мої побажання щодо вдосконалення команди, аби зробити її сильнішою. Ми докладаємо всіх зусиль стосовно цього питання. І ми, звісно, долучаємо молодих та перспективних гравців, які мають необхідні якості, але й також потребують часу, щоб досягти рівня більш досвідчених футболістів та більше впливати на гру. Це цілком нормально для нашої ситуації.

І зараз у нас Кевін на позиції вінгера, Марлон – півзахисник: вони обидва з Бразилії, молоді гравці, 20 та 21 рік, мають великий потенціал. З Кевіном ми працюємо вже три тижні, і він показує значний потенціал. Як і кожному молодому футболісту, а особливо з іншої частини світу, йому потрібний час, щоб адаптуватися до культури, до ситуації, методу тренувань, інтенсивності тренувань та стилю гри. І ми, звісно, дамо йому цей час, при цьому він буде вдосконалюватися та допомагати нам своїм особливим стилем гри.

На жаль, з Марлоном у нас ще не було змоги зустрітися – побачимося завтра. Він травмувався під час останньої гри за національну збірну, тому завтра його в складі не буде, на жаль. Тож, так, я задоволений нашими діями, бо, дозвольте сказати, що ніколи не буває все ідеально, але я дуже добре розумію ситуацію, у якій ми зараз є, і я радію всьому, що ми отримуємо та що я отримую як тренер. І це моє завдання – вивести цих хлопців на певний рівень, що я і збираюся зробити.

Що для мене означає любов до футболу та в цілому? Без любові світу не існувало б – насправді, це дуже просто. Тож для мене це значить усе. І ми повинні прославляти любов, усі ми, у будь-який момент дня, а особливо в такі часи. Якщо говорити про любов у країні, де триває війна, то вона дуже важлива: це те, що дає дуже глибокі емоції, це пристрасть та сила, яка тримає людей разом. Це прекрасний світ та прекрасне слово – любов. Вітаю всіх вас та ваших коханих з Днем Валентина", — цитує слова Маріно Пушича офіційний сайт Шахтаря.

Матч Шахтар — Марсель відбудеться в четвер, 15 лютого, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.