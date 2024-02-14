Ліга Європи

15 хвилин — для медіа, а решту сесії "гірники" приділили утриманню м’яча, коротким та середнім передачам, атакувальними діями, а також провели двосторонку.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар прийматиме у Гамбурзі марсельський Олімпік у номінально домашньому поєдинку через триваючу війну в Україні на тлі російського повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", підопічні Маріно Пушича напередодні зустрічі з представником французької Ліги 1 провели тренування на полі гамбурзького Фолькспаркштадіона. За регламентом УЄФА, перші 15 хвилин тренувальної сесії мали відкритий характер для представників медіа.

У цілому ж тренування тривало близько однієї години, а вже за зачиненими дверима гравці Шахтаря попрацювали над утриманням м’яча, коротким та середнім пасом й атакувальними діями, а також провели двосторонку на одній половині поля.

Фотозвіт з тренування Шахтаря за день до матчу проти Марселя:

Матч Шахтар — Марсель відбудеться в четвер, 15 лютого, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.