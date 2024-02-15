Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 15 лютого 2024 року, 19:45.
Фото: ФК Шахтар
15 лютого 2024, 22:35
У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар у Гамбурзі приймав Марсель.
Команди провели результативний матч, забивши на двох чотири голи. "Гірники" зуміли уникнути поразки на 93-й хвилині гри.
Огляд матчу:
Шахтар — Марсель 2:2
Голи: Матвієнко, 68, Егіналду, 90+3 — Обамеянг, 64, Ндіає, 90
Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 77), Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко (Назарина, 72) — Зубков, Бондаренко (Траоре, 90+2), Судаков, Егіналду — Сікан (Кевін, 77).
Марсель: Лопес — Клосс, Жиго, Балерді, Мерлен — Унахі, Кондогбіа, Аріт — Енріке (Ндіає, 72), Мумбанья (Мейте, 90+1), Обамеянг (Корреа, 90+2).
Попередження: Конопля, Зубков, Егіналду, Бондар — Балерді.