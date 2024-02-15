Ліга Європи

Шахтар у видовищний дуелі розійшовся миром із Марселем

Команда Маріно Пушича двічі пропустила в домашній грі, проте на кожен із цих голів у неї неодмінно знаходилась миттєва відповідь.

Шахтар — Марсель, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шахтар — Марсель 2:2

Голи: Матвієнко, 68, Егіналду, 90+3 — Обамеянг, 64, Ндіає, 90



Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 77), Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко (Назарина, 72) — Зубков, Бондаренко (Траоре, 90+2), Судаков, Егіналду — Сікан (Кевін, 77).



Марсель: Лопес — Клосс, Жиго, Балерді, Мерлен — Унахі, Кондогбіа, Аріт — Енріке (Ндіає, 72), Мумбанья (Мейте, 90+1), Обамеянг (Корреа, 90+2).



Попередження: Конопля, Зубков, Егіналду, Бондар — Балерді