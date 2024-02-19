Ліга Європи

До вашої уваги текстова трансляція другого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи, що відбудеться 22 лютого о 22:00.

У четвер, 22 лютого, донецький Шахтар зіграє з Марселем матч-відповідь 1/16 Ліги Європи на стадіоні Велодром. Минулого тижня команди зіграли перший матч, який закінчився з рахунком 2:2.

За версією букмекерів, фаворитом цього матчу є французький колектив. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Марсель

Трансляція матчу буде доступна у цій новині 22 лютого і почати її дивитися можна, починаючи з 21:00 за київським часом, коли оголосять стартові склади команд. Онлайн-трансляція проходитиме безплатно, і будь-хто може до неї приєднатися.

Нагадаємо, Шахтар потрапив до плей-оф Ліги Європи, вилетівши за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів. Марсель водночас посів друге місце у групі ЛЕ, поступившись лідерством Брайтону.

Додамо, що Шахтар та Марсель зустрічалися тричі: двічі це було у чвертьфіналі Ліги Європи у сезоні-2008/09. Тоді "гірники" двічі перемогли з рахунком 2:0 (вдома) та 2:1 (в гостях). А третій раз — минулого тижня.