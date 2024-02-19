Рейтинг букмекерів

Дізнайся, хто фаворит зустрічі, а також на які ставки слід звернути увагу.

Найближчого четверга, 22 лютого, на стадіоні Велодром в Марселі однойменна команда прийматиме донецький Шахтар в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Минулого тижня команди зіграли перший матч, який закінчився з рахунком 2:2.

За версією букмекерів, Шахтар є аутсайдером як другого матчу, так і двоматчевого протистояння в цілому. Так, на перемогу Марселя в четвер приймаються ставки з коефіцієнтом 1.76, на перемогу "гірників" — 4.80. Нічия, яка переведе гру в овертайми, оцінюється коефіцієнтом 4.00.

На прохід Марселя в 1/8 фіналу показник — 1.35, на те, що в наступну стадію турніру пройде Шахтар — 3.20.

Тож на що ставити?

Криза Марселя затягнулась. Оцініть самі: остання перемога у всіх турнірах датується 7 січня. Тоді "провансальці" мінімально перемогли представника п'ятого дивізіону чемпіонату Франції Тьйонвіль в Кубку (1:0). В Лізі 1 Марсель востаннє перемагав ще у 2023 році.

На вихідних команда поступилась Бресту (0:1). Ця поразка стала останньою краплею терпіння для босів клубу, які відправили Гаттузо у відставку. Подейкують, що на матч з Шахтарем Марсель виведе Галтьє. Тож скрутним становищем суперника мусить скористатись українська команда.

Ставимо на "тотал голів більше 2.5" з коефіцієнтом 1.80.

Додаємо ставку "обидві команди заб'ють — так" — 1.72.

І насамкінець ставимо, що у другому таймі обидві команди заб'ють — 3.15.

Матч Марсель — Шахтар розпочнеться о 22:00.