Голкіпер Шахтаря висловився про майбутній матч-відповідь проти Марселя у плей-оф Ліги Європи.
Дмитро Різник, ФК Шахтар Донецьк
20 лютого 2024, 18:57
У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар вирушить у гості до Марселя.
Голкіпер "гірників" Дмитро Різник поділився емоціями від підготовки до другого поєдинку з представником французької Ліги 1.
"Готуємось до Марселя. Зараз більше відпрацьовуємо у тактичному плані ті моменти, як будемо діяти. Є певні заготовки.
У першому матчі добре, що показали характер і не опустили руки. Пропускали голи, бо не було ігрової практики, перший офіційний матч у цьому році.
Не програли, але й не виграли. Зараз концентрація на гру-відповідь, де віддамо всі сили", — сказав Дмитро Різник у коментарі для пресслужби Шахтаря.
Нагадаємо, матч Марсель — Шахтар відбудеться у четвер, 22 лютого, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася в результативну нічию з рахунком 2:2.