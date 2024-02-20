Ліга Європи

Голкіпер Шахтаря висловився про майбутній матч-відповідь проти Марселя у плей-оф Ліги Європи.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар вирушить у гості до Марселя.

Голкіпер "гірників" Дмитро Різник поділився емоціями від підготовки до другого поєдинку з представником французької Ліги 1.

"Готуємось до Марселя. Зараз більше відпрацьовуємо у тактичному плані ті моменти, як будемо діяти. Є певні заготовки.

У першому матчі добре, що показали характер і не опустили руки. Пропускали голи, бо не було ігрової практики, перший офіційний матч у цьому році.

Не програли, але й не виграли. Зараз концентрація на гру-відповідь, де віддамо всі сили", — сказав Дмитро Різник у коментарі для пресслужби Шахтаря.

Нагадаємо, матч Марсель — Шахтар відбудеться у четвер, 22 лютого, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася в результативну нічию з рахунком 2:2.