Ліга Європи

Голкіпер Шахтаря висловився про майбутній матч з Марселем у плей-оф Ліги Європи.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар вирушить у гості до марсельського Олімпіка.

Голкіпер "гірників" Дмитро Різник поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з представником французької Ліги 1.

"Ми провели теоретичне заняття, побачили наші недоліки й на тренуваннях їх виправляли. Детальніше про це давайте, напевно, уже після гри будемо розмовляти.

Для нас це дуже приємні новини, що люди приходитимуть на футбольні стадіони. Для українського футболу, вважаю, це дуже важливо, щоб підтримувати ритм. А щодо вболівальників Марселя, то ми знаємо, що тут дуже пристрасні фанати, тому всі хлопці готові до цього.

Зміна керманича в Марселі? Про це треба більше в тренерів питати, тому що дійсно змінився наставник і не зрозуміло, як гратиме суперник. Але ми готувалися в стандартному режимі, нічого глобально не змінювали, працювали над тим, що нам треба.



Чи це додатково мотивує команду річниця з моменту початку повномасштабної війни з росією? Це дуже погано, що ми прив’язуємося до такої дати, але, звісно, для кожного українця, який представляє країну за кордоном у різних змаганнях, це є максимальною мотивацією для самовіддачі. Тому, так, це мотивує перемогти", — цитує слова Різника офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Марсель — Шахтар відбудеться у четвер, 22 лютого, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася в результативну нічию з рахунком 2:2.