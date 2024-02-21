Ліга Європи

Жан-Луї Гассе висловився щодо майбутнього матчу проти Шахтаря в плей-оф Ліги Європи.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар вирушить у гості до марсельського Олімпіка.

Новоспечений головний тренер Марселя Жан-Луї Гассе поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з чинним чемпіоном України.

"Ми почнемо працювати завтра ввечері. У нас мало часу, але вчора багато працювали. Від мене залежить знайти правильну формулу, за якої гравці почуватимуться добре, і правильну тактику під тиском.

Марсель має історію з європейськими матчами. Той факт, що Велодром буде заповнений, мотивуватиме нас", — цитує слова Жана-Луї Гассе офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Марсель — Шахтар відбудеться у четвер, 22 лютого, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася в результативну нічию з рахунком 2:2.