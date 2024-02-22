Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Тулуза та лісабонська Бенфіка.

Французька Тулуза та лісабонська Бенфіка розіграють перепустку до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на полі стадіону Муніципальний у Тулузі, на тлі перемоги "орлів" у першій грі — 2:1.

Карлес Мартінес, у порівнянні з першою грою, використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Рогер Шмідт, у свою чергу, залучив до стартового складу Ба та Морато на фланги оборони, тоді як Жуан Маріу гратиме в опорній зоні, а Нерес розташується ліворуч в атаці, яку очолить Тенгстедт. Анатолій Трубін зберіг за собою місце в рамці воріт.

Тулуза: Рест — Деслер, Кошта, Ніколаїсен, Діарра — Спірінгс, С’єрро — Деннум, Гбоо, Суасо —Даллінга.

Запасні: Домінгес, Ляком, Чіссоко, Сесар, Камансі, Магрі, Шмідт, Скютта, Кассерес, Кебен, Бабіка.



Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Морато — Невеш, Маріу — Ді Марія, Р. Сілва, Нерес — Тенгстедт.

Запасні: Соареш, Гомеш, Каррерас, Еурснес, Кабрал, Кекчю, Ролльгайзер, Леонардо, Араужу, Говея, Флорентіну.



Гра Тулуза — Бенфіка почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.