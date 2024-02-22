Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф другого за значимістю європейського кубка.

Поки в Лізі чемпіонів тривають матчі 1/8 фіналу, у Лізі Європи на цьому тижні будуть зіграні матчі-відповіді 1/16 фіналу турніру.

У сітці плей-оф бере участь українська команда – донецький Шахтар, який у першому матчі двічі обмінявся голами з Марселем (2:2).

Як і тиждень тому, у четвер, 22 лютого, буде зіграно вісім поєдинків, у яких команди, які посіли треті місця у групах Ліги чемпіонів, зустрівся з клубами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Вісім клубів, які посіли перші місця у групах ЛЕ, вже пройшли до 1/8 фіналу турніру, а жеребкування цієї стадії турніру пройде у п'ятницю, 23 лютого.

Тулуза — Бенфіка

Четвер, 22 лютого, 19:45. Стадіон Тулузи, Тулуза. Головний арбітр — Мауріціо Маріані (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Минулого тижня Бенфіка разом з українцем Анатолієм Трубіним здобула перемогу над Тулузою (2:1). Команда Рогега Шмідта домінувала при своїх вболівальниках та завдала 28 ударів по воротах суперника, але більшість своїх моментів втратила, на відміну від Тулузи, яка, по суті, створила дві можливості, однією з яких скористалася.

Минулого вікенду Бенфіка розгромила Візелу (6:1), що дозволяє їй триматися в чемпіонських перегонах проти Спортінга, тоді як Тулуза обіграла Монако (2:1), що убезпечило її найближчим часом від зони вильоту в Лізі 1.

Бенфіка програла лише один матч за останні 20 зустрічей, а Тулуза не може набути стабільності, чергуючи поразки з перемогами або нічийними результатами.

Все це залишає французів у грі, які сподіваються продовжити своє перше перебування у плей-оф. "Орлам" точно не буде легко у Франції. Втім через видалення в минулій грі Тулузі не зможе допомогти захисник Крістіан Мавісса-Елебі.

прогноз 1:2

Ренн — Мілан

Четвер, 22 лютого, 19:45. Роазон Парк, Ренн. Головний арбітр — Жуан Пінейру (Португалія). Пряма трансляція на MEGOGO.

У першій зустрічі, на диво, Мілан не зазнав проблем з Ренном (3:0). Команда Стефано Піолі повністю переграла суперника з дублем Рубена Лофтуса-Чіка та голом Рафаеля Леау.

Минулими вихідними "росонері" поступилися Монці (2:4), чим перервали свою безпрограшну серію з шести ігор та п'ятьма перемогами.

У той же час 100% переможна серія 2024 року французів обірвалася матчем з Міланом, а потім у Лізі 1 Ренн переміг Клермон (3:1), але попереду гра у відповідь з Міланом та зустріч з лідером чемпіонату ПСЖ.

Очікується, що Стефано Піолі не буде сильно ризикувати і віддасть перевагу закритому футболу, щоб убезпечити свої ворота, діючи на контратаках. Ренн спробує відігратися, але шансів на успіх обмаль.

прогноз 1:1

Фрайбург — Ланс

Четвер, 22 лютого, 19:45. Європа-парк-Штадіон, Фрайбург. Головний арбітр —Раде Обреновіч (Словенія). Пряма трансляція на MEGOGO.

У першому матчі між Лансом та Фрайбургом було зафіксовано нічию без забитих голів. Загалом це була рівна гра без безлічі гольових моментів, тож припустити, хто ж вийде переможцем із цієї дуелі досить складно.

Минулого вікенду Фрайбург поділив очки з Айнтрахтом (3:3), забивши на останній хвилині, в той час як Ланс обмінявся голами з Реймсом (1:1).

Фрайбург не може перемогти вже п'ять матчів поспіль, де було три поразки. Остання перемога була над Гоффенгаймом рівно місяць тому, тоді як Ланс продовжує безпрограшну серію із п'яти зустрічей, здобувши три перемоги.

При своїх вболівальниках Фрайбург намагатиметься забезпечити хороший результат, але фаворитом буде Ланс, який явно у кращій формі, ніж суперник.

прогноз 0:1

Карабах — Брага

Четвер, 22 лютого, 19:45. Республіканський стадіон імені Тофіка Бахрамова, Баку. Головний арбітр — Георгій Кабаков (Болгарія). Пряма трансляція на MEGOGO.

У першій зустрічі Карабах сенсаційно розібрався з Брагою (4:2), забезпечивши гарний результат перед шоу зі своїми домашніми вболівальниками. Якщо брати статистично, то Брага мала перемагати, але азербайжанська команда дуже вміло скористалася своїми моментами та припустилася менше помилок, ніж суперник.

Для Браги поразка від Карабаха стала другою поспіль із дев'ятьма пропущеними голами у двох іграх, але команді вдалося оговтатися завдяки перемозі над Фаренсе (2:1) у чемпіонаті Португалії.

Карабах, у свою чергу, відпочивав і міг повністю зосередитися на повноцінній підготовці до єврокубкової дуелі.

Таким чином, Карабах має можливість зробити ще одну сенсацію та прорватися в 1/8 фіналу турніру і має солідний запас перед Брагою, яка досить не стабільна, але все ж має шанси на камбек.

прогноз 1:1

Рома — Феєнорд

Четвер, 22 лютого, 22:00. Олімпійський стадіон, Рим. Головний арбітр — Хесус Хіль Мансано (Іспанія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Одна з найнапруженіших пар 1/16 фіналу турніру — це дуель Феєнорда та Роми, перший матч між якими закінчився з рахунком 1:1. Загалом команди провели рівний поєдинок із обопільними шансами на успіх, тож було зафіксовано справедливу нічию.

Минулими вихідними Фєєнорд мінімально обіграв Валвейк (1:0), чим продовжив свою безпрограшну серію в офіційних матчах до 11 зустрічей — востаннє голландці поступилися Селтіку у Лізі чемпіонів, звідки вилетіли в ЛЕ.

Тим часом Рома впевнено обіграла Фрозіноне (3:0) і в останніх семи матчах здобула п'ять перемог, один раз зіграла внічию та один раз програла.

У матчі-відповіді можна очікувати чого завгодно, але можна передбачити, що буде знову напружена гра від стартового до фінального свистка, після якого стане відомо ім'я одного з фаворитів на перемогу в турнірі.

прогноз 1:0

Спарта Прага — Галатасарай

Четвер, 22 лютого, 22:00. Дженералі Арена, Прага. Головний арбітр — Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO.

У першій грі Галатасарай на останніх хвилинах вирвав перемогу над Спартою (3:2). Вийшла дуже напружена дуель, в якій було безліч боротьби, що підтверджується тим фактом, що було два вилучення. Гру у відповідь пропустять Віктор Нельссон та Матей Ринеш.

Минулими вихідними Галатасарай продовжив свою безпрограшну серію у всіх турнірах, обігравши в чемпіонаті Анкарагюджю (3:0). Для турків це була десята перемога поспіль і 14 зустріч без поразок.

У той же час Спарта перервала серію із восьми переможних матчів у Стамбулі, але потім знову стала на переможний шлях, обігравши Ліберець (2:1).

Як бачимо, обидві команди досить успішні у своїх чемпіонатах, що й підтвердилося непоступливістю у першій грі. Тим не менш, склад Галатасараю виглядає краще, особливо попереду, але командна гра чехів заслуговує на повагу і увагу перед зустріччю у відповідь.

прогноз 1:1

Спортінг — Янг Бойз

Четвер, 22 лютого, 22:00. Жозе Алваладе, Лісабон. Головний арбітр — Іван Кружляк (Словаччина). Пряма трансляція на MEGOGO.

У першому матчі Спортінг здобув впевнену перемогу у Швейцарії над Янг Бойз (3:1), що забезпечує "левам" комфортну перевагу у другій зустрічі. Швейцарська команда провела непогану гру, але кульгала реалізація попереду і було допущено більше помилок, що призвело до такого результату, який виправити буде дуже складно.

Минулого вікенду Янг Бойз мінімально обіграли Лозанну (1:0), чим зміцнили своє становище на вершині рідного чемпіонату, де є солідний запас.

У цей же час Спортінг здобув п'яту перемогу поспіль у всіх турнірах, обігравши Мойрененсе (2:0), продовживши боротьбу за титул з Бенфікою.

Спортінг має комфортну перевагу перед матчем при своїх вболівальниках, тож "левам" всі карти в руки. Янг Бойз намагатимуться змінити ситуацію, але розраховувати на успіх дуже складно.

прогноз 2:0

Марсель — Шахтар

Четвер, 22 лютого, 22:00. Велодром, Марсель. Головний арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO.

Анонс цього поєдинку за участю української команди доступний окремо на Football.ua.