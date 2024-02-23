Ліга Європи

Шахтар поступився Марселю та завершив виступи у Лізі Європи

Команда Маріно Пушича відкрила рахунок у грі на Велодромі, але потім власними помилками в захисті поховала всі шанси на подальшу участь у єврокубках.

Марсель — Шахтар, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Марсель — Шахтар 3:1 (перший матч – 2:2)

Голи: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбія, 81 — Судаков, 12 (пен.)



Марсель: Лопес — Клосс, Мбемба, Мейте, Жиго, Мерлен — Унахі (Верету, 64), Кондогбіа, Аріт (Согло, 90+4) — Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг (Ндіає, 85).



Шахтар: Різник — Конопля, Ракіцький, Матвієнко, Азарові (Педріньйо, 84) — Степаненко (Невертон, 83) — Зубков (Швед, 84), Бондаренко (Криськів, 84), Судаков, Егіналду — Сікан (Траоре, 85).



Попередження: Жиго — Егіналду, Конопля, Матвієнко, Степаненко, Ракіцький