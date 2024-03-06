Ліга Європи

Жваве протистояння на Жозе Алваладе точно отримає цікаве продовження за тиждень у Бергамо.

Тиждень із єврокубковими вечорами. Середа. Матч Ліги Європи УЄФА. Що? Так, матч Ліги Європи УЄФА. Просто організатори змагань зійшлись на думці, що два матча 1/8 фіналу цього турніру навіть для такого крутого міста, як Лісабон, то вже трохи занадто. Спортінгу на Жозе Алваладе при цьому випала нагода приймати бергамаську Аталанту на добу раніше, аніж те саме мала зробити Бенфіка на Да Луж у двобої проти шотландського Рейнджерс.

Для "левів" Рубена Аморіма участь у весняній частині міжнародних баталій була вже не новим досвідом. Спортінг переграв швейцарський Янг Бойз за рахунок перемоги в першому матчі на полі суперників (4:2 – загальний рахунок), тоді як футболісти Джан П’єро Гасперіні попередній раунд плей-оф пропускали. "Богиня" просто була сильнішою за австрійський Штурм, польський Ракув та… той-таки Спортінг на груповому етапі. А це вже було родзинкою нашого двобою.

Експерименти із стартовими складами — це девіз такого турніру, як Ліга Європи, тож не варто було дивуватись побачити умовного дебютанта основного раунду єврокубків Гіна в трійці центральних захисників чи повернення Муссо до рамки воріт Аталанти. Очевидно, що за умов ротації десь утрачається зіграність поміж гравцями, тож той, хто виходить на поле більш зарядженим, той і виграє стартові хвилини протистояння.

Спортінг мав саме такі властивості на початку звітної зустрічі, тож забрав м’яч та чинив тиск на бергамасків. А потім, на 17 хвилині, просто піймав їх під час перебудови за власної контратаки й Трінкан дав можливість Паулінью розігнатись під передачу лівим флангом із завершальним ударом у дальній кут. Резервний форвард із 14 м’ячами за сезон. Точно "резервний"?

Проте, при всій швидкості та разючості атак "левів" на старті зустрічі, протриматись у подібному темпі тривалий час вони так і не змогли. Почались невимушені помилки в захисті та вивільнення недоречних зон біля власного штрафного, що так притаманно португальському футболу на міжнародній арені. І якщо у місцевому чемпіонаті за це можуть і пробачати, то Аталанта так вчиняти не буде.

Команда Гасперіні вмикалась рівно тоді, коли бачила в цьому необхідність, і зрештою створила таку кількість гольових моментів, що лісабонцям уже просто нікуди було подітись, окрім як пропустити. Воротар Ісраел до певного часу тягнув усе, що тільки міг, але коли його на 39 хвилині відверто підставив невдалою передачею назад Куарежма (ні, не той), то довелось витягувати м’яч із сітки власних воріт після пострілу Скамакки. Зрештою, перший тайм вийшов дійсно вибуховим і з відкритим фіналом.

Окремим сюжетом у цій грі виступало те, як команди пристрасно намагались уразити ворота один одного, проте каркаси не завжди давали можливість їм це робити. Ще в першому таймі Гольм перевірив на міцність ліву стійку на правій від камери трансляції половині поля, а після перерви Лукман провів аналогічний тест на протилежних воротах. І лише після цього Коатес розмочив рахунок власної команди в цьому статистичному компоненті.

Що цікаво, так це те, що Спортінг дуже багато боротьби програвав саме на другому поверсі, хоча й має в своєму складі достатньо виконавців, які здатні боротись за верхові м’ячі. Але якось не пішло, і в підсумку левову частку небезпеки гості створювали для команди Рубена Аморіма саме з другого поверху. Таким чином можна вважати, що "леви" десь і відскочили, і недарма Алваладе цього вечора зібрався чи не на половину від власної місткості — атакувального футболу було багато, проте не у виконанні господарів, до чого тут звикли.

Матч-відповідь поміж бергамаською Аталантою та лісабонським Спортінгом відбудеться 14 березня.Спортінг — Аталанта 1:1Паулінью, 17 — Скамакка, 39Ісраел — Куарежма, Коатес, Діоманде (Сен Жюст, 46) — Катаму, Куандреді (Г’юлманд, 46), Моріта (Браганса, 84), Рейс — Едвардс (Дьокереш, 46), Паулінью (Ешгаю, 68), Трінкан.Муссо — Джимсіті, Гін (Скальвіні, 46), Колашинац — Гольм (Дзаппакоста, 90), де Рон, Едерсон, Руджері — міранчук (Копмейнерс, 72) — Скамакка (Туре, 82), Лукман (Де Кетеларе, 72).Попередження: Едвардс — Гін, Скальвіні, Джимсіті