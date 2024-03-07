Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Мілан та празька Славія.

Італійський Мілан та празька Славія зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на Сан-Сіро.

Стефано Піолі, після перемоги над римським Лаціо (1:0), залучив до стартового складу Рейндерса до опорної зони.

Їндржих Трпішовскі вирішив використати з перших хвилин Діуфа на лівому фланзі оборони, тоді як Провод гратиме під нападником, а Змрзли розташується ліворуч від нього.

Мілан: Меньян — Флоренці, К’єр, Габбія, Ернандес — Адлі, Рейндерс — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.

Запасні: Спортьєлло, Міранте, Калабрія, Беннасер, Йович, Окафор, Калулу, Чуквезе, Томорі, Тіав, Терраччано, Муса.



Славія: Станек — Влчек, Голеш, Зіма, Діуф — Масопуст, Дорлі — Доудера, Провод, Змрзли — Хитіл.

Запасні: Мандоус, Сиротник, Огбу, Валлем, Тіджані, ван Бурен, Юречка, Боржил, Шранц, Томич, Юрасек, Конечни.



Гра Мілан — Славія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.