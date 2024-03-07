Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф другого за значимістю європейського кубка.

Цього тижня продовжується розіграш Ліги Європи — цього разу, у четвер, 7 березня, на нас чекають матчі 1/8 фіналу турніру.

На жаль, до цієї стадії турніру не пройшов єдиний український клуб, який мав євровесну — донецький Шахтар, який у 1/16 фіналу поступився Марселю.

На цій стадії єврокубку буде зіграно вісім поєдинків. Команди, які зайняли перші місця у своїх групах, зустрінуться з клубами, які стали переможцями стикових матчів.

Спарта Прага — Ліверпуль

Четвер, 7 березня, 19:45. Дженералі Арена, Прага. Головний арбітр — Хосе Марія Санчес (Іспанія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Празька Спарта в ефектному стилі вибила потужний турецький Галатасарай минулого місяця, попри гостьову поразку (2:3). У матчі-відповідь Спарта не залишила шансів суперникам, здобувши перемогу (4:1). Минулими вихідними Спарта поділила очки у чемпіонаті зі Славією, закінчивши матч нулями — команда не забила вперше з жовтня минулого року.

У той же час Ліверпуль, незважаючи на напружений сезон, виграв шість останніх матчів у всіх турнірах, включаючи вирвану гостьову перемогу над Ноттінгемом минулого вікенду. До цього команда Юргена Клоппа, який залишить "червоних" наприкінці сезону, виграла чотири із шести матчів у групі ЛЕ, двічі зігравши внічию, що допомогло випередити Тулузу.

Спарта не програє в останніх п'яти матчах у всіх турнірах, забивши при цьому 12 голів. Вдома вона ще не програвала цього сезону – 15 перемог у 18 зустрічах. З іншого боку, у клубу лише одна перемога у 16 матчах проти клубів АПЛ у єврокубках. Ліверпуль виграв шість останніх матчів, з яких три на нуль. Цього року "червоні" лише раз поступилися у гостях, але в останніх 11 виїзних єврокубкових матчах плей-оф вони не виграють.

Враховуючи напружені календарі двох клубів та їх вражаючу статистику, очікується нічийний результат. До цього клуби провели два матчі – у 2011 році, коли була перемога Ліверпуля (1:0) та нічия на полі Спарти (0:0).

прогноз 1:1

Рома — Брайтон

Четвер, 7 березня, 19:45. Стадіо Олімпіко, Рим. Головний арбітр — Франсуа Летексьє (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO.

На минулій стадії турніру Рома вибила Феєнорд, пройшовши через серію пенальті, де головним героєм став молодий воротар "вовків" Міле Свілар. Минулими вихідними команда Даніеле Де Россі обіграла Монцу (4:1) у Серії А.

Брайтон дебютував у єврокубках на початку сезону і з першого місця вийшов у плей-оф, вигравши групу В, випередивши Марсель та лише раз програвши. Наразі команда Роберто Де Дзербі нестабільна, про що говорять три поразки в останніх п'яти матчах, включаючи невдачу в минулій грі проти Фулгема (0:3) в АПЛ.

Рома програла лише раз у останніх дев'яти матчах. Також на їхньому рахунку дев'ятиматчева серія домашніх перемог у ЛЕ. Проте римлянам через травми не зможуть допомогти Рік Карсдорп та Расмус Крістенсен. Брайтон не програв жодної виїзної гри в групі, двічі зігравши на нуль, проте форма команди зараз явно не найкраща, що говорить на користь Роми.

Між собою команди раніше не зустрічалися, і для "чайок" це буде перша єврокубкова гра проти італійського клубу.

прогноз 2:0

Карабах — Баєр

Четвер, 7 березня, 19:45. Республіканський стадіон імені Тофіка Бахрамова, Баку. Головний арбітр — Бенуа Бастьєн (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO.

У 1/16 фіналу Карабах сенсаційно вибив Брагу і продовжує свою чарівну подорож єврокубками. Минулого вікенду команда Гурбана Гурбанова обіграла Нефтчі (4:1) у чемпіонаті, забивши всі чотири м'ячі у другому таймі.

У той же час Баєр не зазнав проблем у групі, здобувши шість перемог, дві з яких над тим же Карабахом. Команда Хабі Алонсо вражає і в Бундеслізі, де солідно лідирує – 10 очок над Баварією, обігравши в останній грі Кельн (2:0).

Карабах вже увійшов до історії, ставши першою командою з Азербайджану, яка пройшла до 1/8 фіналу єврокубку. Однак є підстави припускати, що чаклунство незабаром закінчиться.

Баєр летить на всіх порах до свого одного з найуспішніших сезонів в історії, і поки за лаштунками вирішується майбутнє Алонсо, "фармацепти" ще жодного разу не програли цього сезону. Остання поразка в офіційних матчах була від Бохума (0:3) в останньому турі минулої кампанії у Бундеслізі.

прогноз 0:2

Марсель — Вільярреал

Четвер, 7 березня, 22:00. Велодром, Марсель. Головний арбітр — Сердар Гезюбююк (Нідерланди). Пряма трансляція на MEGOGO.

Минулого місяця Марсель, на жаль, вибив Шахтар за сумою двох матчів. Потім були дві перемоги поспіль у Лізі 1 над Монпельє (4:1) та Клермоном (5:1). У трьох останніх іграх забивав П'єр-Емерік Обамеянг, який переживає своє воскресіння у кар'єрі.

Вільярреал виграв групу F, набравши 13 очок, випередивши іншу французьку команду Ренн. У чемпіонаті Іспанії у них серія із семи ігор без поразок та дві поспіль перемоги в останніх двох матчах. В останній грі було розгромлено Гранаду (5:1), де хет-трик оформив Александр Серлот.

"Провансальці" перебувають у гарній формі, здобувши три перемоги поспіль, забивши 12 голів. У домашніх матчах вони забивають як мінімум два м'ячі в останніх 13 із 17 матчів. "Жовта субмарина" забила дев'ять голів в останніх трьох гостьових іграх, що обіцяє, що матч буде досить відкритим.

Також додамо, що головний тренер Вільярреала Марселіно повертається на Велодром, де керував Марселем до вересня минулого року. Між собою команди провели два матчі – перша у 2018 році, коли була нічия 1:1, а друга у 2021 році, де перемогу здобув Марсель — 2:1.

прогноз 1:1

Бенфіка — Рейнджерс

Четвер, 7 березня, 22:00. Ештадіу Да Луж, Лісабон. Головний арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO.

Бенфіка пройшла Тулузу на минулій стадії турніру, але сказати, що це було легко – не можна. Потім була дуже болюча поразка від Порту в боротьбі за чемпіонство в чемпіонаті, де українець Анатолій Трубін пропустив п'ять м'ячів.

Тим часом Рейнджерс виграв групу С, здобувши три перемоги і набравши лише 11 очок, що дозволило випередити Спарту та Бетіс. Минулого вікенду на них також чекала поразка в чемпіонаті від Мотервелла (1:2).

Команда Рогера Шмідта програла Спортінгу та Порту, що серйозно загрожує "орлам" програною боротьбою за чемпіонство і вони намагатимуться не програти у третьому матчі поспіль, що може статися вперше цього сезону.

До поразки від Мотервелла, Рейнджерс виграв десять матчів поспіль у всіх турнірах і зараз привід показати, що остання поразка була лише випадковістю.

Між собою команди провели два матчі — обидва у 2020 році в тій же Лізі Європи, коли було зафіксовано дві нічиї — 2:2 та 3:3.

прогноз 1:0

Фрайбург — Вест Гем

Четвер, 7 березня, 22:00. Європа-Парк-Штадіон, Фрайбург. Головний арбітр — Алехандро Ернандес (Іспанія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Фрайбург видав неймовірний камбек на минулій стадії турніру, що допомогло німцям пройти непоступливий Ланс. Минулого вікенду також була хороша гра в Бундеслізі, де була нічия проти Баварії (2:2).

У свою чергу Вест Гем виграв групу А, здобувши п'ять перемог і забивши 10 голів, що допомогло обійти той самий Фрайбург, на рахунку якого було чотири перемоги. У чемпіонаті команда Девіда Моєса обіграла Евертон з українцем Віталієм Миколенком, здобувши вольову перемогу (3:1).

Евертон виграв два останні матчі в АПЛ, але до цього було вісім ігор без перемог у всіх турнірах. У той же час Фрайбург виграв лише одну гру в останніх восьми матчах.

прогноз 1:2

Мілан — Славія Прага

Четвер, 7 березня, 22:00. Сан-Сіро, Мілан. Головний арбітр — Халіл Мелер (Туреччина). Пряма трансляція на MEGOGO.

На стадії 1/16 фіналу Мілан не без зусиль вибив Ренн, завдяки домашній перемозі (3:0), після чого була гостьова поразка (2:3). В Серії А "россонері" зіграли внічию з Аталантою (1:1) та мінімально обіграли Лаціо (1:0) у гостях.

Славія у свою чергу виграла групу G, здобувши п'ять перемог, що допомогло празькій команді обійти Рому, набравши 15 очок. У чемпіонаті в останній грі було зафіксовано нічию проти Спарти (0:0).

Це буде перша гра між Славією та Міланом, але до цього "росонері" мали вражаючу серію зі Спартою з Праги — шість перемог і дві нічиї.

Мілан ще не вигравав виїзних матчів у Європі з групового етапу Ліги чемпіонів у сезоні-2017/18. Для Славії це буде дев'ята гра в Італії у турнірах УЄФА – до цього було сім поразок та одна нічия.

прогноз 3:1

Також додамо, що один із матчів 1/8 фіналу турніру пройшов напередодні, 6 березня. У цьому матчі