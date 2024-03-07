Завершився матч Ліги Європи.
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07 березня 2024, 21:58
У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Карабах на своєму полі приймав Баєр.
Гості не зуміли здолати господарів, зігравши в результативну нічию — 2:2. При цьому, німецький клуб вирвав нічию в кінцівці зустрічі.
Карабах — Баєр Леверкузен 2:2
Голи: Бензия, 26, Жуніньйо, 45+2 - Вірц, 70, Шик, 90+2
Карабах: Луньов — Весович, Мустафазаде, Гусейнов, Байрамов — Андраде (Сілва, 80), Янкович — Андраде (Сілва, 80), Бензия (Ісаєв, 90), Зубір (Джиджа, 90) — Жуніньйо (Ахундзаде, 84)
Баєр Леверкузен: Коварж — Коссуну (Станішич, 80), Та, Та, Грімальдо Гарсія — Телла (Фрімпонг, 46), Паласіос (Вірц, 58), Андріх, Адлі — Гложек (Джака, 58), Іглесіас (Шик, 80)
Попередження: Жуніньйо.