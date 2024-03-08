Ліга Європи

Ветеран продовжує демонструвати свій топовий рівень.

Нападника французького Марселя П'єра Емеріка Обамеянга визнано найкращим гравцем тижня у Лізі Європи. Таку інформацію надає офіційний сайт УЄФА.

34-річний габонець відзначився гольовим дублем у воротах іспанського Віярреаля (4:0).

На нагороду також претендували нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс (два забитих голи), форвард Карабаха Жуніньйо (гол та результативна передача) та вінгер Роми Стефан Ель Шаараві (дві результативні передачі).

Раніше стало відомо, хто виграв нагороду найкращого гравця тижня у ЛЧ.